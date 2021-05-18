Непродолжительный ливень в Одессе успел натворить дел
Так, после 20-минутного дождя одна из городских улиц не выдержала напора стихии и разрушилась. Это произошло 17 мая. Видеодоказательство обнародовали в местных телеграм-каналах, передает Politeka.net (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
Обвал асфальта произошел на проезжей части на улице Маршала Говорова. Теперь дорога срочно требует капитального ремонта.
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Опасный участок уже оградили. Каким образом его собираются приводить в порядок – на данный момент неизвестно.
Стоит отметить, что среда и четверг в Одессе будут также дождливыми.
Всему виной грозовой циклон, под влиянием которого оказалась Одесса.
По данным сайта sinoptik.ua, в течение этих двух дней погода будет сильно переменчивой, но в основном по всей территории будет идти дождь.
Температура воздуха будет колебаться от +17 до +20 градусов днем, ночью составит в пределах +13 +14 градусов.
Ранее мы писали, после ливня в Одессе повылазили змеи.
Как сообщают очевидцы, ползучих пресмыкающихся очень много на склонах возле моря, но можно их встретить и в центре города.
«Одесситы, будьте осторожны. После дождя в зеленой зоне города можно встретить вот таких красавиц», - говорится в предупреждении.
Напомним, что циклон с новой силой ударит по Одессе: "на протяжении всего дня..."
А еще Politeka писала, что троих детей оставили одних в квартире без еды: что творилось внутри
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