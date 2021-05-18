Непродолжительный ливень в Одессе успел натворить дел

Так, после 20-минутного дождя одна из городских улиц не выдержала напора стихии и разрушилась. Это произошло 17 мая. Видеодоказательство обнародовали в местных телеграм-каналах, передает Politeka.net (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Обвал асфальта произошел на проезжей части на улице Маршала Говорова. Теперь дорога срочно требует капитального ремонта.

Опасный участок уже оградили. Каким образом его собираются приводить в порядок – на данный момент неизвестно.

Стоит отметить, что среда и четверг в Одессе будут также дождливыми.

Всему виной грозовой циклон, под влиянием которого оказалась Одесса.

По данным сайта sinoptik.ua, в течение этих двух дней погода будет сильно переменчивой, но в основном по всей территории будет идти дождь.

Температура воздуха будет колебаться от +17 до +20 градусов днем, ночью составит в пределах +13 +14 градусов.

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Как сообщают очевидцы, ползучих пресмыкающихся очень много на склонах возле моря, но можно их встретить и в центре города.

«Одесситы, будьте осторожны. После дождя в зеленой зоне города можно встретить вот таких красавиц», - говорится в предупреждении.

Напомним, что циклон с новой силой ударит по Одессе: "на протяжении всего дня..."

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