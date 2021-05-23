Бетономешалка насмерть сбила одесситку
Как сообщили в патрульной полиции, инцидент произошел 22 мая днем. Женщина погибла под колесами бетономешалки на Тираспольском шоссе.
Судя по фото, движение транспорта на шоссе остановилось, на месте работали медики.
Все обстоятельства ДТП выясняются.
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До этого мы сообщали, в Одесской области 16-летний мальчик лег под колеса поезда и погиб страшной смертью.
Это произошло вблизи станции Выгода в Беляевском районе.
Как стало известно, юноша имел проблемы со здоровьем и неоднократно высказывал намерения покончить с жизнью.
В трагический для него день, он сам лег на железнодорожные пути и при приближении поезда не отреагировал на сигнал машиниста. От полученных ран ребенок погиб на месте.
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