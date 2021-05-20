В драке было замешено больше 10 человек

В ночном клубе Одессы произошла массовая драка между поситителями

В ней было замешено свыше 10 человек. Агрессивные мужчины побили посуду и едва не перевернули столы и стулья других отдыхающих.

Инцидент случился в заведении в центре города, на улице Екатерининской, 16 мая. Об этом сообщил телеграм-канал «Х. Одесса», передает Politeka.net.

По словам очевидцев, между разными компаниями возник конфликт, который перекос в разборки на кулаках. Охранник пытался расцепить стороны, но хулиганов было значительно больше.

Что стало причиной конфликта, не известно.

Как сообщили местные СМИ, на данный момент сотрудники правоохранительных органов устанавливают причину агрессивного поведения мужчин. Подозреваемых задержали, однако официальной информации от полиции пока не поступало.

Ранее мы писали, мужчине порезали лицо лезвием во время ограбления. Это случилось в сквере на улице Пушкинской возле железно-дорожного вокзала Одессы.

Ради мобильного телефона трое неизвестных повалили 53-летнего мужчину на землю и избили ногами, а когда он начал сопротивляться, лезвием порезали ему лицо.

Потерпевший, не теряя времени, обратился к правоохранителям, которые несли службу по охране общественного порядка на территории железнодорожного вокзала. Нападавших задержали.

Напомним, что после дождя в Одессе повылазили змеи, кадры: "много возле моря и в центре города"

А еще Politeka писала, появилось видео последствия ливня в Одессе: не выдержала напора стихии

Также Politeka сообщала, что циклон с новой силой ударит по Одессе: "на протяжении всего дня..."