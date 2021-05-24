С начала новой недели вся мощь непогоды обрушится на одесской регион
На выходных в Одессу пришла по-летнему теплая погода, однако в начале новой недели всё изменится.
Так, в понедельник, 24 мая Одесская область окажется в самом эпицентре циклона. Дожди, местами ливни с грозой и даже градом обещают синоптики в этот день.
Кроме того, поднимется шквальный ветер с порывами к образованию торнадо. В связи с этим Европейский эксперимент по прогнозированию штормов ESTOFEX отнес Одессу и эти части области к зоне 1-го уровня опасности,
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Ветер южный, днем северо-западный, 9-14 м/с, порывы, 15-17 метров в секунду. Воздух прогреется до +22+24 градусов. Температура морской воды 12-13°С.
По Одесской области утром сильный дождь, гроза.
Днем без существенных осадков. Температура +20+25 градусов.
На автодорогах области утром местами слабый туман, видимость 500-1000 м.
Ранее мы писали, в центре Одессы катастрофически сыпется многоэтажный дом.
ЧП произошло в пятницу, 21 мая, на углу Тираспольской и Кузнечной. Там обваливается аварийный карниз сразу на семи участках по всему периметру трехэтажного дома.
Камни разлетаются до противоположного тротуара.
Общественники предупреждают ооб опасности из-за постоянного потока людей.
Напомним, что после дождя в Одессе повылазили змеи, кадры: "много возле моря и в центре города"
А еще Politeka писала, появилось видео последствия ливня в Одессе: не выдержала напора стихии
Также Politeka сообщала, что циклон с новой силой ударит по Одессе: "на протяжении всего дня...