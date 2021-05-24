С начала новой недели вся мощь непогоды обрушится на одесской регион

На выходных в Одессу пришла по-летнему теплая погода, однако в начале новой недели всё изменится.

Так, в понедельник, 24 мая Одесская область окажется в самом эпицентре циклона. Дожди, местами ливни с грозой и даже градом обещают синоптики в этот день.

Кроме того, поднимется шквальный ветер с порывами к образованию торнадо. В связи с этим Европейский эксперимент по прогнозированию штормов ESTOFEX отнес Одессу и эти части области к зоне 1-го уровня опасности, пишут местные СМИ.

Ветер южный, днем северо-западный, 9-14 м/с, порывы, 15-17 метров в секунду. Воздух прогреется до +22+24 градусов. Температура морской воды 12-13°С.

По Одесской области утром сильный дождь, гроза.

Днем без существенных осадков. Температура +20+25 градусов.

На автодорогах области утром местами слабый туман, видимость 500-1000 м.

Ранее мы писали, в центре Одессы катастрофически сыпется многоэтажный дом.

ЧП произошло в пятницу, 21 мая, на углу Тираспольской и Кузнечной. Там обваливается аварийный карниз сразу на семи участках по всему периметру трехэтажного дома.

Камни разлетаются до противоположного тротуара.

Общественники предупреждают ооб опасности из-за постоянного потока людей.

Напомним, что после дождя в Одессе повылазили змеи, кадры: "много возле моря и в центре города"

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