В Одессе горело студенческое общежитие, спасателям пришлось эвакуировать жильцов
ЧП произошло рано утром 28 мая в общежитии одесской Юридической академии на улице Академической, 8. Информация об этом просочилась в местные
Возгорание возникло на 3-м этаже общежития.
Причиной пожара стала сушилка с бельем, которая находилась в коридоре.
67-летнего Бориса Моисеева с трудом узнали в объятиях Пугачевой: "Боже, вот что значит инсульт"
Комаров из "Мир наизнанку" удивил внезапным заявлением, программа берет перерыв: что произошло
16-летняя дочь Моники Беллуччи в мини-бикини превзошла маму-модель в молодости: кадры
Стихия и холод идут на Украину: где начнет заливать уже в ближайшие дни
Сотни украинцев вышли на поиски девушки, которая исчезла посреди села: "Возле дома нашли ее куртку"
«Пострадавших нет. За медицинской помощью никто не обращался. Во время тушения было эвакуировано около 80 человек», - отмечается в публикации.
Ранее мы сообщали, на окраине Одессы спасатели тушили пожар в квартире, устроенный ребенком.
ЧП случилось поздно вечером 27 мая в ЖК Седьмое небо.
Ситуацию осложняло то, что внутри находился 11-летний ребенок, который был заперт в квартире, а родителей дома не было. К тому же пожарные очень долго добирались до дома из-за неправильно припаркованные авто. Чтобы попасть в квартиру спасателям пришлось выламывать двери.
По предварительным данным ребёнок не пострадал. Огонь потушили.
В пресс-службе ГСЧС сообщили, что в квартире горел мусор.
Напомним, что старшеклассник избил мальчика возле школы: "зрители" не вмешивались, снимав на видео
А еще Politeka писала, что большое горе на Одесчине, утонули дети: кадры и подробности трагедии
Также Politeka сообщала, что застреленное тело офицера найдено на рабочем месте в Одессе: первые детали трагедии