В Одессе горело студенческое общежитие, спасателям пришлось эвакуировать жильцов

ЧП произошло рано утром 28 мая в общежитии одесской Юридической академии на улице Академической, 8. Информация об этом просочилась в местные СМИ .

Возгорание возникло на 3-м этаже общежития.

Причиной пожара стала сушилка с бельем, которая находилась в коридоре.

«Пострадавших нет. За медицинской помощью никто не обращался. Во время тушения было эвакуировано около 80 человек», - отмечается в публикации.

Ранее мы сообщали, на окраине Одессы спасатели тушили пожар в квартире, устроенный ребенком.

ЧП случилось поздно вечером 27 мая в ЖК Седьмое небо.

Ситуацию осложняло то, что внутри находился 11-летний ребенок, который был заперт в квартире, а родителей дома не было. К тому же пожарные очень долго добирались до дома из-за неправильно припаркованные авто. Чтобы попасть в квартиру спасателям пришлось выламывать двери.

По предварительным данным ребёнок не пострадал. Огонь потушили.

В пресс-службе ГСЧС сообщили, что в квартире горел мусор.

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