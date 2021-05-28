В Одесской области старшеклассник избил 7-классника, а другие дети стояли и снимали это на видео

Кадры жестокого избиения попали в сеть, их обнародовали в телеграм-канале «Подслушано Одесса», передает Politeka.net (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Инцидент произошел возле школы в поселке Великодолинское.

«9-ти классник нанес телесные повреждения 7-ми класснику около школы за то, что тот назвал его крысой», - говорится в публикации.

Других подробностей нет. О состоянии подростка, который подвергался насилию также не сообщается.

В полиции пока никак не отреагировали на избиение.

До этого мы сообщали, на окраине Одессы спасатели тушили пожар в квартире, устроенный ребенком.

ЧП случилось поздно вечером 27 мая в ЖК Седьмое небо.

По словам очевидцев, 8-летнего ребёнка одного оставили дома и он поджег что-то на балконе квартиры.

Прибывшие на место происшествия спасатели долго не могли подъехать к дому, причиной стали припаркованные автомобили.

Чтобы попасть в квартиру пожарникам пришлось выламывать двери.

По предварительным данным ребёнок не пострадал. Огонь потушили.

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