В Одессе ведаться поиски женщины, которая бесследно пропала две недели назад

Об этом передает Politeka.net, со ссылкой на поисковую платформу «911».

Так, вечером 11 мая в районе Червоного Хутора исчезла 48-летняя Светлана Степанкевич. Женщина пропала после разговора со своим сыном. Теперь о ней ничего не известно, на связь не выходит.

‏В последний раз когда ее видела Светлана была одета в легкую черную куртку, синие джинсы, золотистые туфли и имела при себе разноцветную сумку.

Волонтеры призывают неравнодушных людей поучаствовать в пешем поиске женщины.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей, просят сообщать по телефонам (050)911-91-01, (063)542-22-92 или 102.

До этого мы сообщали, в Одессе полиция вышла на поиски мальчика, который пропал на посёлке Котовского.

13-летний Рамин Арапу вышел из дома по улице Семена Палия еще во вторник, 25 ма и с тех пор о нем никто ничего не слышал.

Приметы пропавшего подростка: на вид 14-16 лет, рост 170 сантиметров, худощавое телосложение, темные волосы, карие глаза.

Был одет в черную кофту, светло-серые джинсы, черные кроссовки с белой подошвой и белыми полосами по бокам.

«Если вы владеете какой-либо информацией о месте нахождения парня, просим сообщить районный отдел полиции по телефону (067) 271 28 49, (048) 779 42 88 или по спецлинии «102»,- говорится в сообщении полиции.

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