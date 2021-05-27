В Одессе при загадочных обстоятельствах скончалась молодая женщина
Ее тело, не подающее никаких признаков жизни, обнаружили в квартире дома по улице Фабричной в среду 26 мая. Труп лежал в кровати, пишет местный сайт
Известно, что одесситке было всего 30 лет и на ее трупе не обнаружено никаких следов насильственной смерти.
На месте происшествия работала следственно-оперативная группа.
Причины смерти молодой женщины должно установить вскрытие, тело направлено на судмедэкспертизу.
Подросшая дочь Пугачевой и Галкина произвела фурор в Сети одним кадром: «Копия мамочка, такая же…»
Новая "ссора" Ксении Мишиной с Эллертом обрастает подробностями: "Грустно..."
"Холостяк" Заливако, выбрав Анну Богдан, поделился печальными откровениями: "Убивает страсть и..."
Тело 23-летнего украинца нашли в реке, детали трагедии: "До этого нашел подозрительную работу"
Заливако случайно "проговорился", остался ли он после "Холостяка" с Анной Богдан: "Жаль вас..."
До этого мы сообщали, на борту иностранного судна при странных обстоятельствах скончался капитан из Одессы.
Один из моряков рассказал, что трагедия произошла когда судно направлялось в Панаму, где должен был смениться капитан, но за два дня до прихода в порт капитан не вышел из своей каюты.
Коллеги зашли к нему и обнаружили его бездыханное тело.
Экипаж передал информацию о случившемся в офис компании-судовладельца - там же дали команду опечатать каюту с телом капитана и ждать панамских властей.
Также мы писали, что два подростка утонули в водоемах Одесской области за короткое время.
Первая трагедия разыгралась ближе к вечеру 25 мая в Белгород-Днестровском районе.
12-летний мальчик со своим приятелем одногодкой и младшей сестрой пошел на речку купаться и погиб.
Также мы писали, 17-летний парень пошел купаться на набережной возле музея «Диарама» на реке Дунай и до сих пор не вернулся.
Напомним, о большом горе на Одесчине, утонули дети: кадры и подробности трагедии
А еще Politeka писала, что водителя мэра нашли в петле, оставил прощальную записку: "Так будет лучше"
Также Politeka сообщала, что застреленное тело офицера найдено на рабочем месте в Одессе: первые детали трагедии