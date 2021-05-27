В Одессе при загадочных обстоятельствах скончалась молодая женщина

Ее тело, не подающее никаких признаков жизни, обнаружили в квартире дома по улице Фабричной в среду 26 мая. Труп лежал в кровати, пишет местный сайт УСИ , со ссылкой на информацию правоохранителей.

Известно, что одесситке было всего 30 лет и на ее трупе не обнаружено никаких следов насильственной смерти.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа.

Причины смерти молодой женщины должно установить вскрытие, тело направлено на судмедэкспертизу.

До этого мы сообщали, на борту иностранного судна при странных обстоятельствах скончался капитан из Одессы.

Один из моряков рассказал, что трагедия произошла когда судно направлялось в Панаму, где должен был смениться капитан, но за два дня до прихода в порт капитан не вышел из своей каюты.

Коллеги зашли к нему и обнаружили его бездыханное тело.

Экипаж передал информацию о случившемся в офис компании-судовладельца - там же дали команду опечатать каюту с телом капитана и ждать панамских властей.

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Первая трагедия разыгралась ближе к вечеру 25 мая в Белгород-Днестровском районе.

12-летний мальчик со своим приятелем одногодкой и младшей сестрой пошел на речку купаться и погиб.

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