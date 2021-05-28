Лето в этом году в Одессе будет довольно жарким, а вот осадков будет совсем мало
О том, что ждет одесситов и гостей города в ближайшие три месяца, говорится в прогнозе на погодном сайте
Согласно их данным, в июне температура воздуха днем будет колебаться в пределах от +20 до +27 градусов. Это означает, что сильной жары в первом месяце лета не будет.
Кроме того, в начале июня стоит ждать дождливой погоды.
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В июле солнце начнет припекать по-настоящему. Отметки термометра поднимутся еще на несколько градусов до +28+30 градусов. Осадков в этом месяце будет мало, но иногда Одессу будут накрывать тучи и гроза.
Почти весь август в Одессе будет жарким и засушливым.
Столбик термометра поднимется максимально до +30 днем. Минимум в свою очередь составит +18 ночью.
Дождей в этом месяце не прогнозируется.
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Так, по прогнозу, уже в субботу, 29 мая, одесситов ждет пасмурная погода, которая прояснится только к вечеру. Мелкий дождь, который начнется утром, после полудня может усилиться, но через некоторое время прекратится. Также в этот день ожидается гроза и усиление северо-западного ветра, порывы которого составят 9-14 метров в секунду.
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