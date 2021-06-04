Массовое отравление детей произошло в летнем лагере под Одессой
ЧП зафиксировали в лагере "Green Рark" в курортном поселке Сергеевка. Об этом заявили во время брифинга в ОГА, в пятницу, 4 июня, пишут местные
Сообщается, что шестерых детей госпитализировали в инфекционную больницу с гастроэнтероколитом.
Их состояние оценивается как средней тяжести.
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Что стало причиной отравления, пока не ясно. Для выяснения подробностей на место выехали специалисты.
Ведется эпидрасследование.
Ранее мы сообщали, в Одесской области специалисты продолжают следить за качеством питьевой воды.
В городах и селах были проведены очередные исследование воды, и как выяснилось последние показали оставляют желать лучшего.
Как сообщили в областном лабораторном центре Минздрава, было отобрано 118 проб на санитарно-микробиологические и 75 – на санитарно-химические показатели.
Выяснилось, что вода плохого качества в селах Алексеевка, Маразлиевка, Роскошное и Широкое Белгород-Днестровского района, поселках Доброслав и Саврань, в Ананьеве, а также селе Оленовка Балтского района. В указанный населенных пунктах она не отвечает нормам по санитарно-микробиологическим показателям.
В тоже время санитарно-химические показатели воды (24 пробы) не отвечают требованиям в Сарате, селах Кулевча и Сергеевка Саратского района, Арцизе, селах Теплица, Садовое, Веселый Кут, Роща, Павловка и Делень Арцизского района, а также в Вилково и селе Приморское.
Напомним, лето начнется с дождей: синоптики огорошили одесситов прогнозом на три месяца.
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