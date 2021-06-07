В Одессу переместился новый циклон с северо-запада
Это означает, что город почти всю неделю будет в зоне дождей, местами с грозами, однако осадки стоит ждать после обеда. Также температура на градусниках уверенно поползет вверх.
В понедельник, 7 июня, в Одессе прогнозируется пасмурная погода с кратковременным дождем.
Ветер северо-западный, 5-10 м/с.
Температура днем 23-25°С. Температура морской воды – 15-16°С.По Одесской области переменная облачность. Днем местами кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха поднимется до +26 С.
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На автодорогах области видимость хорошая.
Во вторник, 8 июня осадки усилятся. Во второй половине дня стоит ожидать ливень с грозой Слабый ветер продолжит дуть с северо-запада.
Температура воздуха ночью будет колебаться от 11 до 16 °С тепла, днем будет около 21-26 °С выше нуля.
В среду, 9 июня одесситов по-прежнему ожидает солнечное утро и дождь после обеда. Возможен ливень с грозой. Дневная температура воздуха останется без изменений. Слабый ветер продолжит дуть с северо-запада.
В четверг и пятницу дожди так и не прекратятся. Ветер северо-западный, с порывами до 5-10 метров в секунду. Температура ночью опустится до 11-16 °С тепла, днем потеплеет до 21-26 °С со знаком плюс.
Ранее мы сообщали, что местами в Одессе прошел ливень с градом.
Больше всего досталось жителям района Черемушек.
До этого на улице академика Филатова прорвало трубу и затопило всю округу.
Все дома поблизости в Малиновском районе остались без воды.
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