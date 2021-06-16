Полицейские на мотоциклах будут патрулировать центр Одессы

Об этом рассказали в пресс-службе Патрульной полиции в Одесской области.

Патрульные будут следить за соблюдением правил дорожного движения водителями и пешеходами и оформлять ДТП.

Также правоохранители на мотоциклах будут выезжать на вызовы, которые требуют максимальной мобильности.

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Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Одесской области.

В Службу спасения поступил звонок, что на проспекте Небесной Сотни в 16-этажном жилом доме на балконе 6-го этажа находится человек.

Прибыв на место вызова спасатели с помощью автолестницы сняли мужчину с балкона.

К счастью, обошлось без жертв.

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