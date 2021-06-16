В Одессе мужчина пытался покончить с собой
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Одесской области.
В Службу спасения поступил звонок, что на проспекте Небесной Сотни в 16-этажном жилом доме на балконе 6-го этажа находится человек.
Прибыв на место вызова спасатели с помощью автолестницы сняли мужчину с балкона.
К счастью, обошлось без жертв.
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Также мы писали, что в Одесском областном центре психического здоровья проживают сотни человек
Так, в центре живет около 400 человек, но их должно стать меньше, сообщил руководитель указанного медучреждения Анатолий Волощук.
По его же словам, большинство пациентов это «стабильные люди», которые нуждаются не в психологической, а в хосписной помощи.
Им нужно находиться под опекой близких. Но у некоторых жильцов ни родственников, ни собственного дома уже давно нет, поэтому судьба таких пациентов пока неизвестна.
Важно отметить, что в связи с медицинской реформой государство оплачивает проживание в психиатрических учреждениях людей, которые могут быть опасны для общества после выписки.
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