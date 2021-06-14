Жители Одессы поделились фото штормового неба

Так, 13 июня в Одессе значительно ухудшилась погода - небо затянуло облаками, передает "Вгороде".

На пляже "Лузановка" люди продолжали загорать и купаться в море, несмотря на то, что дождь мог начаться в любой момент.

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Спасатели тушили ее около трех часов, сообщает пресс-служба ГСЧС в Одесской области.

К счастью, никто не пострадал. Предварительно, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.

"ГСЧС в очередной раз напоминает, что в условиях высокого температурного режима даже неосторожно брошенная спичка может привести к чрезвычайному происшествию, тяжелым материальным и даже человеческим потерям", - говорится в сообщении.

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