Жители Одессы поделились фото штормового неба
Так, 13 июня в Одессе значительно ухудшилась погода - небо затянуло облаками, передает "Вгороде".
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Спасатели тушили ее около трех часов, сообщает пресс-служба ГСЧС в Одесской области.
К счастью, никто не пострадал. Предварительно, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.
"ГСЧС в очередной раз напоминает, что в условиях высокого температурного режима даже неосторожно брошенная спичка может привести к чрезвычайному происшествию, тяжелым материальным и даже человеческим потерям", - говорится в сообщении.
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