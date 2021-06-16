В Одесской области молния попала в электросчетчик

Из-за дождей и гроз часто выходит из строя электрооборудование, передает портал "Подслушано Одесса".

«Доброго времени суток) в Нерубайске на улице Вознесенской молния попала в электросчетчик, он загорелся и вместе с ним пенопласт, пожар потушили, а работники Облэнерго уже как 4 часа не могут приехать и отключить подачу электричества», - говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что в Одессе мужчина пытался покончить с собой

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Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Одесской области.

В Службу спасения поступил звонок, что на проспекте Небесной Сотни в 16-этажном жилом доме на балконе 6-го этажа находится человек.

Прибыв на место вызова спасатели с помощью автолестницы сняли мужчину с балкона.

К счастью, обошлось без жертв.

скорая помощь, врачи

К слову, в Одессе над морем после ливня заметили уникальное явление, фото: невероятно красиво.

Также Politeka сообщала, что устрашающее небо запечатлели одесситы, кадры: "погода значительно ухудшилась".