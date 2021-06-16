В Одессе за неделю вандалы повредили 5 остановок, 3 памятника и спилили молодое дерево
По данному факту одесситы обратились в полицию.
Вандалы оставили надписи на стенах остановочных комплексов, пострадали два памятника. Вандалы оставили надписи на постаменте «Крылья Победы» и памятнике «Печальная память века».
Кроме того они спилили молодое дерево на площади Деревянко и оставили надписи на памятнике атаману Головатому в Старобазарном сквере.
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Ранее мы писали, что в Одессе мужчина пытался покончить с собой
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Одесской области.
В Службу спасения поступил звонок, что на проспекте Небесной Сотни в 16-этажном жилом доме на балконе 6-го этажа находится человек.
Прибыв на место вызова спасатели с помощью автолестницы сняли мужчину с балкона.
К счастью, обошлось без жертв.
К слову, в Одессе над морем после ливня заметили уникальное явление, фото: невероятно красиво.
Также Politeka сообщала, что устрашающее небо запечатлели одесситы, кадры: "погода значительно ухудшилась".