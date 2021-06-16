В Одесской области пропал подросток
Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Одесской области.
Приметы: 17-лет, рост 175 см, худощавого телосложения, темные волосы.
Был одет: зеленый свитер с капюшоном, белая панама, спортивные штаны и кроссовки черного цвета, розовая сумка.
"Уважаемые граждане! Если вы владеете какой-либо информацией о месте нахождения парня, просим позвонить в отделение полиции № 3 по телефону (048) 779-42-52 или на спецлинию "102", - говорится в сообщении.
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Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Одесской области.
В Службу спасения поступил звонок, что на проспекте Небесной Сотни в 16-этажном жилом доме на балконе 6-го этажа находится человек.
Прибыв на место вызова спасатели с помощью автолестницы сняли мужчину с балкона.
К счастью, обошлось без жертв.
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