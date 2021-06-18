Вот это да!

В одесский порт зашли два корабля НАТО

В акваторию украинского порта прибыли судна Нидерландов и Британии.

В 9:30 утра вошел британский эсминец HMS Defender D36.

Около 12:00 в порт прибыл фрегат ВМС Нидерландов HNMLS Eversten F805. Вооружение голландского судна состоит из артиллерийской установки "Голкипер".

Оба корабля входят в эскорт нового британского авианосца Queen Elizabeth.

Фото: dumskaya.net

Также мы писали, что воздух в Одессе загрязнен выше нормы

Об этом сообщили в пресс-службе Одесского горсовета.

В самом центре города в будние дни загрязняющие вещества превышают все допустимые нормы.

"Улица Екатерининская/улица Дерибасовская, загрязняющее вещество оксид углерода — в 1,7 раза выше нормы", — говорится в сообщении.

К слову, в Одесской области молния попала в электросчетчик: начался пожар, кадры

Также Politeka сообщала, как одессит вышел из дома на работу и исчез: жена и друзья Василия просят помочь.