В одесский порт зашли два корабля НАТО
В акваторию украинского порта прибыли судна Нидерландов и Британии.
В 9:30 утра вошел британский эсминец HMS Defender D36.
Около 12:00 в порт прибыл фрегат ВМС Нидерландов HNMLS Eversten F805. Вооружение голландского судна состоит из артиллерийской установки "Голкипер".
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Оба корабля входят в эскорт нового британского авианосца Queen Elizabeth.
Фото: dumskaya.net
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Об этом сообщили в пресс-службе Одесского горсовета.
В самом центре города в будние дни загрязняющие вещества превышают все допустимые нормы.
"Улица Екатерининская/улица Дерибасовская, загрязняющее вещество оксид углерода — в 1,7 раза выше нормы", — говорится в сообщении.
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