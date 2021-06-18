В Одессе смогут дистанционно обучать детей
Департамент образования и науки Одесского городского совета планирует обеспечить возможность дистанционного обучения для учащихся школ города и в новом 2021-2022 году.
"По запросам семей мы продолжим эту практику и на следующий год. Советовались с руководителями школ, решили, что параллели распределим как и были в прошлом году, потому что у педагогов наработан материал именно в этих параллелях", - сообщила директор департамента Елена Буйневич.
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Об этом сообщили в областном главке ГСЧС.
Так, в больницу попали трое несовершеннолетних детей. У малышей 30 процентов ожогов туловища, лица и рук.
Предварительно установлено, что возгорание произошло из-за несоблюдения правил безопасности при растопке печи отцом мальчиков.
Самому старшему пострадавшему всего 4 года.
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