Интересно, как к этому отнесутся родители

В Одессе смогут дистанционно обучать детей

Департамент образования и науки Одесского городского совета планирует обеспечить возможность дистанционного обучения для учащихся школ города и в новом 2021-2022 году.

"По запросам семей мы продолжим эту практику и на следующий год. Советовались с руководителями школ, решили, что параллели распределим как и были в прошлом году, потому что у педагогов наработан материал именно в этих параллелях", - сообщила директор департамента Елена Буйневич.

Ранее мы писали, что в Одесской области детей госпитализировали с 30% ожогами лица и тела

Об этом сообщили в областном главке ГСЧС.

Так, в больницу попали трое несовершеннолетних детей. У малышей 30 процентов ожогов туловища, лица и рук.

Предварительно установлено, что возгорание произошло из-за несоблюдения правил безопасности при растопке печи отцом мальчиков.

Самому старшему пострадавшему всего 4 года.

К слову, в Одесской области молния попала в электросчетчик: начался пожар, кадры

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