В Одесской области поднялся огромный смерч
Об этом сообщил Telegram-канал "Новости Одесса".
Стихия образовалась посреди Черного моря возле города Черноморска.
Гигантский смерч поднялся над морем в то время, как рядом находилось грузовое судно.
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Видео можно увидеть здесь.
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70-летний житель Белгорода-Днестровского не на шутку испугался.
Шипящий звук привлек внимание одессита, он увидел, что в комнате у окна завис шар голубоватого цвета.
От него и исходило шипение.
Шар, размером с крупное яблоко, некоторое висел на месте, потом медленно приблизился к хозяину квартиры.
От страха пенсионер зажмурил глаза и приготовился к худшему, но к счастью, когда он открыл глаза, в комнате шара не было.
К слову, в Одесской области молния попала в электросчетчик: начался пожар, кадры
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