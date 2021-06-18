В Одесской области поднялся огромный смерч

Об этом сообщил Telegram-канал "Новости Одесса".

Стихия образовалась посреди Черного моря возле города Черноморска.

Гигантский смерч поднялся над морем в то время, как рядом находилось грузовое судно.

Видео можно увидеть здесь.

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70-летний житель Белгорода-Днестровского не на шутку испугался.

Шипящий звук привлек внимание одессита, он увидел, что в комнате у окна завис шар голубоватого цвета.

От него и исходило шипение.

Шар, размером с крупное яблоко, некоторое висел на месте, потом медленно приблизился к хозяину квартиры.

От страха пенсионер зажмурил глаза и приготовился к худшему, но к счастью, когда он открыл глаза, в комнате шара не было.

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