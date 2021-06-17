В Одесской области произошло массовое отравление
Так, на прошлой неделе в Болграде четыре человека отравились шаурмой, сообщили в пресс-службе Одесского областного лабораторного центра МОЗ.
Любители шаурмы заразились сальмонелезом.
Среди заболевших есть двое детей.
Все пострадавшие госпитализированы в Болградскую ЦРБ, течение заболевания средней тяжести.
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У двух больных диагноз подтвержден лабораторно.
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Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей. Сегодня, 17 июня, ожидается сильный дождь, гроза, град и шквальный ветер.
Воздух прогреется до 25 °С. Днем обещают сильный дождь, грозу и даже град. Ветер северный со скоростью 7-12 м/с, днем во время грозы шквал — 15-17 м/с.
Температура морской воды составит 17-18 °С.
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