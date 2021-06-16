Пассажирка легковушки ни о чем не подозревала

На трассе Одесса-Киев произошла ДТП с грузовиком

В результате аварии один человек погиб, еще один травмировался, сообщили в пресс-службе Нацполиции в Одесской области.

По предварительной версии, 37-летний водитель грузовика MAN заснул за рулем и столкнулся с припаркованным на остановке Daewoo.

Погибла 65-летняя пассажирка легковушки, а 41-летнюю водительницу госпитализировали.

Следственно-оперативная группа устанавливает полные обстоятельства аварии.

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Мужчину удалось быстро обезвредить, отобрав у него пистолет.

По предварительным данным дебошир был пьян или под воздействием наркотиков. Задержанного передали правоохранителям.

Полицейские выяснили , что ранее "горе-стрелок" был судим за грабеж и вымогательство.

Задержанный рассказал, что поссорился с женой и таким диким образом «слегка выпустить пар».

К счастью, никто не пострадал.

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