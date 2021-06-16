На трассе Одесса-Киев произошла ДТП с грузовиком
В результате аварии один человек погиб, еще один травмировался, сообщили в пресс-службе Нацполиции в Одесской области.
По предварительной версии, 37-летний водитель грузовика MAN заснул за рулем и столкнулся с припаркованным на остановке Daewoo.
Погибла 65-летняя пассажирка легковушки, а 41-летнюю водительницу госпитализировали.
Следственно-оперативная группа устанавливает полные обстоятельства аварии.
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Мужчину удалось быстро обезвредить, отобрав у него пистолет.
По предварительным данным дебошир был пьян или под воздействием наркотиков. Задержанного передали правоохранителям.
Полицейские выяснили , что ранее "горе-стрелок" был судим за грабеж и вымогательство.
Задержанный рассказал, что поссорился с женой и таким диким образом «слегка выпустить пар».
К счастью, никто не пострадал.
К слову, в Одессе над морем после ливня заметили уникальное явление, фото: невероятно красиво.
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