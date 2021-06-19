В Одесской области будет пасмурно и мокро на этих выходных

Об этом сообщает Гидрометеорологический центр Черного и Азовского морей.

Так, сегодня, 19 июня вечером на небе в Одессе возможны прояснения, но на протяжении дня погода будет пасмурной.

Ветер восточный, 9-14 м/с, ночью местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха прогреется до +25 градусов.

20 июня также будет пасмурно, ночью и утром ожидается дождь c грозой. Ветер северо-восточный, 9-14 м/с. Температура днем ​​будет 22-25 градусов.

А вот в понедельник, 21 числа тучи покинут небо Одесской области, но будет довольно прохладно, согласно прогнозу синоптиков, температура поднимется всего до 23 градусов тепла.

Кстати, в море возле Одессы выявили опасные микроводоросли

Об этом сообщила доктор биологических наук Галина Теренько.

Из-за осадков в воде появились специфические микроводоросли, которые являются носителями нейротоксинов и потенциально опасны.

В последний раз такие водоросли видели в Одессе шесть лет назад.

К слову, на Одесчине мужчина набросился на людей с тесаком: видео "атаки".

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