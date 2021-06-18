На Одесчине мужчина бросался на людей с тесаком
Житель Черноморска угрожал горожанам холодным оружием, сообщает IT-3.
Его задержали полицейские.
По информации пресс-секретаря полиции Елены Будник, задержанный психически болен и его доставят в лечебницу.
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Ранее мы писали, что в Одесской области детей госпитализировали с 30% ожогами лица и тела
Об этом сообщили в областном главке ГСЧС.
Так, в больницу попали трое несовершеннолетних детей. У малышей 30 процентов ожогов туловища, лица и рук.
Предварительно установлено, что возгорание произошло из-за несоблюдения правил безопасности при растопке печи отцом мальчиков.
Самому старшему пострадавшему всего 4 года.
К слову, в Одесской области молния попала в электросчетчик: начался пожар, кадры
Также Politeka сообщала, как одессит вышел из дома на работу и исчез: жена и друзья Василия просят помочь.