Это не норма

На Одесчине мужчина бросался на людей с тесаком

Житель Черноморска угрожал горожанам холодным оружием, сообщает IT-3.

Его задержали полицейские.

По информации пресс-секретаря полиции Елены Будник, задержанный психически болен и его доставят в лечебницу.

Ранее мы писали, что в Одесской области детей госпитализировали с 30% ожогами лица и тела

Об этом сообщили в областном главке ГСЧС.

Так, в больницу попали трое несовершеннолетних детей. У малышей 30 процентов ожогов туловища, лица и рук.

Предварительно установлено, что возгорание произошло из-за несоблюдения правил безопасности при растопке печи отцом мальчиков.

Самому старшему пострадавшему всего 4 года.

К слову, в Одесской области молния попала в электросчетчик: начался пожар, кадры

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