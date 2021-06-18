Заробитчанин с ножом напал на одесситку

Как сообщили в пресс-службе ГУ НП области, нетрезвый мужчина вошел в подъезд следом за 42-летней одесситкой. Неадекват несколько раз ударил её ножом в шею.

На крики женщины выбежал сосед, пострадавшую увезла скорая.

Нападавший скрылся, но его нашли через несколько дней в Березовском районе, откуда мужчина приезжал на заработки в Одессу.

В нападении он сознался и рассказал, что был пьян и накануне поссорился с женой, и таким образом выместил злость на незнакомке.

Теперь мужчине грозит от 7 до 15 лет заключения.

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Житель Черноморска угрожал горожанам холодным оружием, сообщает IT-3.

Его задержали полицейские.

По информации пресс-секретаря полиции Елены Будник, задержанный психически болен и его доставят в лечебницу.

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