Жителей Одессы и гостей города предупредили о втором уровне опасности из-за погодных условий
Так, на всей территории Одесского региона ожидаются кратковременные обильные дожди с грозами.
В пресс-службе ГСЧС даже объявили штормовое предупреждение, передает Politeka.net.
По данным синоптиков, большую часть дня в Одессе будет наблюдаться солнечная погода, однако после обеда небо затянется тучами и польет дождь.
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Ветер будет юго-западный 9-14 м/с. Температура ночью 20-22 градусов тепла, днем 29-31 градусов.
Море из-за ветра будет беспокойным. Волны поднимутся до 0,7 метра в высоту.
Температура морской воды составит 19-20 градусов.
На автодорогах области ночью и утром местами дымка, видимость один-два километра.
Ранее мы сообщали, погода в Одесском регионе на экваторе лета 2021 года будет разнообразной — и жаркой, и одновременно богатой на осадки. Особенно много дождей с грозами ожидается в первые две недели месяца.
Синоптики дают такой прогноз:
- начало месяца будет дождливым;
- с 14 по 16 над городом будет светить солнце, температура будет умеренно жаркой, не выше +27 градусов.
- 17 и 22 июля опять обещают дожди, но без шквального ветра и грозы
- всё остальное время в Одесе будет наблюдаться ясная и солнечная погода
Напомним, что в Одесской области люди купаются на затопленных улицах: "Если море не идёт к нам..."
Еще Politeka писала, что на Одесчине возникла угроза прорыва дамбы из-за обильных дождей.
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