Жителей Одессы и гостей города предупредили о втором уровне опасности из-за погодных условий

Так, на всей территории Одесского региона ожидаются кратковременные обильные дожди с грозами.

В пресс-службе ГСЧС даже объявили штормовое предупреждение, передает Politeka.net.

По данным синоптиков, большую часть дня в Одессе будет наблюдаться солнечная погода, однако после обеда небо затянется тучами и польет дождь.

Ветер будет юго-западный 9-14 м/с. Температура ночью 20-22 градусов тепла, днем ​​29-31 градусов.

Море из-за ветра будет беспокойным. Волны поднимутся до 0,7 метра в высоту.

Температура морской воды составит 19-20 градусов.

На автодорогах области ночью и утром местами дымка, видимость один-два километра.

Ранее мы сообщали, погода в Одесском регионе на экваторе лета 2021 года будет разнообразной — и жаркой, и одновременно богатой на осадки. Особенно много дождей с грозами ожидается в первые две недели месяца.

Синоптики дают такой прогноз:

начало месяца будет дождливым;

с 14 по 16 над городом будет светить солнце, температура будет умеренно жаркой, не выше +27 градусов.

17 и 22 июля опять обещают дожди, но без шквального ветра и грозы

всё остальное время в Одесе будет наблюдаться ясная и солнечная погода

Напомним, что в Одесской области люди купаются на затопленных улицах: "Если море не идёт к нам..."

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