В Одесской области люди купаются на затопленных улицах
Как сообщила Дунайская гидрометобсерватория, 20 июня в Измаиле за 48 минут выпало более половины месячной нормы осадков.
В результате непогоды часть города осталась без электричества, в некоторых домах пропала и вода.
Из-за осадков затоплены улицы, но местные жители нашли в этом позитив - люди решили искупаться на затопленных улицах.
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"Если море не идёт к нам - то мы идём к нему", - подписал ролик в Инстаграм местный блогер.
А недавно мы сообщали, что в Одессе над морем пронеслась стихия
Видео опубликовали в телеграм-каналах.
Так, два смерча образовались в Черном море на расстоянии около 20 километров от берегов Одессы.
Морякам одного из суден удалось заснять разбушевавшуюся стихию.
Видео можно увидеть здесь.
К слову, на Одесчине мужчина набросился на людей с тесаком: видео "атаки".
Также Politeka сообщала, заробитчанин с ножом атаковал одесситку в подъезде: все из-за ссоры с женой, детали.