В Одесской области люди купаются на затопленных улицах

Как сообщила Дунайская гидрометобсерватория, 20 июня в Измаиле за 48 минут выпало более половины месячной нормы осадков.

В результате непогоды часть города осталась без электричества, в некоторых домах пропала и вода.

Из-за осадков затоплены улицы, но местные жители нашли в этом позитив - люди решили искупаться на затопленных улицах.

"Если море не идёт к нам - то мы идём к нему", - подписал ролик в Инстаграм местный блогер.

А недавно мы сообщали, что в Одессе над морем пронеслась стихия

Видео опубликовали в телеграм-каналах.

Так, два смерча образовались в Черном море на расстоянии около 20 километров от берегов Одессы.

Морякам одного из суден удалось заснять разбушевавшуюся стихию.

Видео можно увидеть здесь.

К слову, на Одесчине мужчина набросился на людей с тесаком: видео "атаки".

Также Politeka сообщала, заробитчанин с ножом атаковал одесситку в подъезде: все из-за ссоры с женой, детали.