В Одессе стена рухнула на газовую трубу
Об этом сообщили в департаменте городского хозяйства.
Так, обрушение стены предприятия произошло утром на улице Атамана Чепиги.
На место ЧП прибыли спасатели, газовщики и сотрудники управляющей компании. Они перекрыли подачу газа.
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«Сегодня из-за этой ситуации без газа остался дом №19. По словам газовиков, его поставки возобновятся сегодня или во вторник, подпорную стену должно восстановить частное предприятие», - говорится в сообщении.
А недавно мы сообщали, что в Одессе над морем пронеслась стихия
Видео опубликовали в телеграм-каналах.
Так, два смерча образовались в Черном море на расстоянии около 20 километров от берегов Одессы.
Морякам одного из суден удалось заснять разбушевавшуюся стихию.
Видео можно увидеть здесь.
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