Стало известно, кто остался без газа

В Одессе стена рухнула на газовую трубу

Об этом сообщили в департаменте городского хозяйства.

Так, обрушение стены предприятия произошло утром на улице Атамана Чепиги.

На место ЧП прибыли спасатели, газовщики и сотрудники управляющей компании. Они перекрыли подачу газа.

«Сегодня из-за этой ситуации без газа остался дом №19. По словам газовиков, его поставки возобновятся сегодня или во вторник, подпорную стену должно восстановить частное предприятие», - говорится в сообщении.

А недавно мы сообщали, что в Одессе над морем пронеслась стихия

Видео опубликовали в телеграм-каналах.

Так, два смерча образовались в Черном море на расстоянии около 20 километров от берегов Одессы.

Морякам одного из суден удалось заснять разбушевавшуюся стихию.

Видео можно увидеть здесь.

К слову, на Одесчине мужчина набросился на людей с тесаком: видео "атаки".

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