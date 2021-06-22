Жара надвигается на Одесскую область
Об этом сообщает синоптик Наталия Диденко в Фейсбук.
Начиная с 24 июня будет жаркая и сухая погода, в пятницу и субботу воздух прогреется до +35 градусов.
Так, на юге Украины возможны пылевые бури, жара продлится до 28 июня.
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Ранее мы писали, что в одесском супермаркете с потолка полился "дождь".
Так, вода в торговом зале на улице Генерала Бочарова появилась из-за обильных осадков, протекла крыша.
По словам очевидцев, никто не додумался поставить какую-нибудь тару, для того, чтобы вода не растекалась по залу.
К слову, на Одесчине возникла угроза прорыва дамбы из-за обильных дождей.
Также Politeka сообщала, что стена дома рухнула на газовую трубу, кадры с места ЧП в Одессе.