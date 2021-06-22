В Одессе бушевала гроза

В ночь с 21 на 22 июня прошел сильный ливень. Дождь сопровождался сильной грозой, одесситы сумели ее запечатлеть на видео.

Ранее мы писали, что в одесском супермаркете с потолка полился "дождь".

Так, вода в торговом зале на улице Генерала Бочарова появилась из-за обильных осадков, протекла крыша.

По словам очевидцев, никто не додумался поставить какую-нибудь тару, для того, чтобы вода не растекалась по залу.

К слову, на Одесчине возникла угроза прорыва дамбы из-за обильных дождей.

Также Politeka сообщала, что стена дома рухнула на газовую трубу, кадры с места ЧП в Одессе.