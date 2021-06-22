В Одессе бушевала гроза
В ночь с 21 на 22 июня прошел сильный ливень. Дождь сопровождался сильной грозой, одесситы сумели ее запечатлеть на видео.
Ранее мы писали, что в одесском супермаркете с потолка полился "дождь".
Так, вода в торговом зале на улице Генерала Бочарова появилась из-за обильных осадков, протекла крыша.
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По словам очевидцев, никто не додумался поставить какую-нибудь тару, для того, чтобы вода не растекалась по залу.
К слову, на Одесчине возникла угроза прорыва дамбы из-за обильных дождей.
Еще Politeka писала, что в Одесской области люди купаются на затопленных улицах: "Если море не идёт к нам..."
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