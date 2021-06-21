Тысячи одесситов умерло от осложнений ковида

Об этом свидетельствуют данные МОЗ.

За время пандемии от ковида в Одесской области погибло 2 тыс. 961 человек.

За последние сутки в Одесской области выявлено 12 новых случаев заражения.

Всего COVID-19 унес жизни 52 тыс. 16 украинцев. Больше всего погибших в Киеве (5 тыс. 175), на Днепропетровщине (4 тыс. 398) и Харьковщине (3 тыс. 477).

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А недавно мы сообщали, что в Одессе над морем пронеслась стихия

Видео опубликовали в телеграм-каналах.

Так, два смерча образовались в Черном море на расстоянии около 20 километров от берегов Одессы.

Морякам одного из суден удалось заснять разбушевавшуюся стихию.

Видео можно увидеть здесь.

К слову, на Одесчине мужчина набросился на людей с тесаком: видео "атаки".

Также Politeka сообщала, заробитчанин с ножом атаковал одесситку в подъезде: все из-за ссоры с женой, детали.