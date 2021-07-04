Погода обрушит на Одесскую область дожди вперемешку с грозами
Об ухудшении метеоусловий всех жителей предупредили синоптики в воскресенье 4 июля.
Уже к вечеру и ночью ожидается ливень с грозой. К тому же возможен шквальный ветер до 15-20 м/с. В пресс-службе ГСЧС даже объявили штормовое предупреждение, передает Politeka.net.
По прогнозам Укргидрометцентра, в ближайшие дни на всей территории Одесской области будет располагаться поле пониженного атмосферного давления, способствуя неустойчивой погоде с кратковременными дождями и грозами.
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Термометр днем покажет 23-28°С, а к ночи столбик опустится до отметки 15-20°С.
Надо сказать, что дожди обещают и все следующие 3 дня.
Ранее мы сообщали, погода в Одесском регионе на экваторе лета 2021 года будет разнообразной — и жаркой, и одновременно богатой на осадки. Особенно много дождей с грозами ожидается в первые две недели месяца.
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