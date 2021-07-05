Рясні опади, які обрушилися на Одесу спровокували нові підтоплення в місті
Сильний дощ, який почався ввечері 4 липня приблизно о 20 годині і тривав до понеділка 5 липня затопив ряд вулиць, пише Politeka.net.
Найбільше дісталося Балківській, Приморській, Промисловій та Хімічній вулицям.
Місцеві жителі поділилися фото і відео наслідків дощу в мережі. На знімках видно, що автомобілі буквально плавають по дорогах (щоб переглянути-скролльте до кінця сторінки)
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Зазначимо, що синоптики обіцяли зливи з грозами і шквалами на три дні поспіль.
У понеділок, 5 липня одеситів чекає негода з дощем і штормовим північно-західним вітром, пориви якого досягнуть до 9-14 метрів в секунду. Температура вночі буде 18-20 °С тепла, вдень – 25-27 °С зі знаком плюс. Температура води в морі-близько 21-22 °С вище нуля.
Нагадаємо, що стихія буде тріпати Одесу цілих три дні: оголошено штормове попередження
Ще Politeka писала, що стихія потріпне Одесу, рівень небезпеки високий: зроблено попередження
Також Politeka повідомляла, що на Одещині виникла загроза прориву дамби через рясні дощі.