Рясні опади, які обрушилися на Одесу спровокували нові підтоплення в місті

Сильний дощ, який почався ввечері 4 липня приблизно о 20 годині і тривав до понеділка 5 липня затопив ряд вулиць, пише Politeka.net.

Найбільше дісталося Балківській, Приморській, Промисловій та Хімічній вулицям.

Місцеві жителі поділилися фото і відео наслідків дощу в мережі. На знімках видно, що автомобілі буквально плавають по дорогах (щоб переглянути-скролльте до кінця сторінки)

Зазначимо, що синоптики обіцяли зливи з грозами і шквалами на три дні поспіль.

У понеділок, 5 липня одеситів чекає негода з дощем і штормовим північно-західним вітром, пориви якого досягнуть до 9-14 метрів в секунду. Температура вночі буде 18-20 °С тепла, вдень – 25-27 °С зі знаком плюс. Температура води в морі-близько 21-22 °С вище нуля.

Нагадаємо, що стихія буде тріпати Одесу цілих три дні: оголошено штормове попередження

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Також Politeka повідомляла, що на Одещині виникла загроза прориву дамби через рясні дощі.