Обильные осадки, которые обрушились на Одессу спровоцировали новые подтопления в городе
Сильный дождь, который начался вечером 4 июля приблизительно в 20 часов и продолжался до понедельника 5 июля затопил ряд улиц, пишет Politeka.net.
Больше всего досталось Балковской, Приморской, Промышленной и Химической улицам.
Местные жители поделились фото и видео последствий дождя в сети. На снимках видно, что автомобили буквально плавают по дорогам (чтобы просмотреть - скролльте до конца страницы)
Сын Наташи Королевой и Тарзана опозорился с хитом Макса Барских: "Еще один клоун"
Молодая жена Виктора Павлика после рождения ребенка внезапно решила уехать: «Я еле выдерживаю…»
Потап показал своего любимого сына, очень похожего на Горовую: "Малой классный"
Полякова впервые за долгое время показала мужа, который старше ее на 22 года: "Встречали на двухэтажном катере"
Комаров пострадал на съемках "Мир наизнанку", на лице не осталось живого места: "Бедный"
Отметим, что синоптики обещали ливни с грозами и шквалами на три дня подряд.
В понедельник, 5 июля одесситов ждет ненастная погода с дождем и штормовым северо-западным ветром, порывы которого достигнут до 9-14 метров в секунду. Температура ночью будет 18-20 °С тепла, днем – 25-27 °С со знаком плюс. Температура воды в море – около 21-22 °С выше нуля.
Напомним, что стихия будет трепать Одессу целых три дня: объявлено штормовое предупреждение
Еще Politeka писала, что стихия потреплет Одессу, уровень опасности высок: сделано предупреждение
Также Politeka сообщала, что на Одесчине возникла угроза прорыва дамбы из-за обильных дождей.