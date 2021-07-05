Обильные осадки, которые обрушились на Одессу спровоцировали новые подтопления в городе

Сильный дождь, который начался вечером 4 июля приблизительно в 20 часов и продолжался до понедельника 5 июля затопил ряд улиц, пишет Politeka.net.

Больше всего досталось Балковской, Приморской, Промышленной и Химической улицам.

Местные жители поделились фото и видео последствий дождя в сети. На снимках видно, что автомобили буквально плавают по дорогам (чтобы просмотреть - скролльте до конца страницы)

Отметим, что синоптики обещали ливни с грозами и шквалами на три дня подряд.

В понедельник, 5 июля одесситов ждет ненастная погода с дождем и штормовым северо-западным ветром, порывы которого достигнут до 9-14 метров в секунду. Температура ночью будет 18-20 °С тепла, днем – 25-27 °С со знаком плюс. Температура воды в море – около 21-22 °С выше нуля.

Напомним, что стихия будет трепать Одессу целых три дня: объявлено штормовое предупреждение

Еще Politeka писала, что стихия потреплет Одессу, уровень опасности высок: сделано предупреждение

Также Politeka сообщала, что на Одесчине возникла угроза прорыва дамбы из-за обильных дождей.