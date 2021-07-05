Начало новой недели в Одессе выдастся крайне дождливым
Циклон, эпицентр которого находится над Крымом, принесет в Одесский регион шквальный ветер, ливни с грозами и даже град. Но уже с середины недели в Одессу придет антициклон, который разгонит тучи и установит солнечную и жаркую погоду.
В понедельник, 5 июля одесситов ждет ненастная погода с дождем и штормовым северо-западным ветром, порывы которого достигнут до 9-14 метров в секунду. Температура ночью будет 18-20 °С тепла, днем – 25-27 °С со знаком плюс. Температура воды в море – около 21-22 °С выше нуля.
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Во вторник, 6 июля в Одессе продолжит лить дождь до самого вечера. Больше всего осадков ожидается утром. Также синоптики обещают грозу.
Ветер юго-западный, с порывами до 15-18 метров в секунду. Температура ночью будет 18-20 °С тепла, днем – 25-27 °С со знаком плюс. Температура воды в море – около 21-22 °С выше нуля.
Следующие два дня погода будет сухой и солнечной. Ветер сменных направлений, 5-10 метров в секунду. Температура ночью опустится до 20-23 °С тепла, днем потеплеет до 25-27 °С со знаком плюс.
В пятницу, 9 июля небо по-прежнему будет ясным. Осадков не предвидится. Температура воздуха не изменится. Прогнозируется слабый северо-восточный ветер.
Температура воздуха будет колебаться в пределах +22 +28 градусов.
Напомним, что стихия будет трепать Одессу целых три дня: объявлено штормовое предупреждение
Еще Politeka писала, что стихия потреплет Одессу, уровень опасности высок: сделано предупреждение
Также Politeka сообщала, что на Одесчине возникла угроза прорыва дамбы из-за обильных дождей.