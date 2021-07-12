Отдыхающих очень много

В разгар курортного сезона в Одессе городские пляжи переполнены людьми

Отдыхающих настолько много, что тяжело пройти к морю или шезлонгу.

Красноречивые кадры показал местный Telegram-канал "Новости Одесса".

На видео показан пляж Ланжерон в воскресенье, 11 июля.

"Очень «комфортный» морской отдых в Одессе", - говорится в публикации.

На кадрах можно увидеть огромное количество загорающих, а также купающихся в море людей.

"Аншлаг на курорте Одессы. "Пляж Ланжерон", - говорит женщина за кадром.

По последним данным, Одесса стала самым дорогим и популярным украинским курортом.

На втором месте - курорты в Западной Украине, а на третьем - курорты Херсонщины.

Номер на двоих в Одессе обойдется в 2-3 тыс грн, но есть и варианты от 5 до 7 тыс. Железный Порт дешевле - около 1000 грн. Затока, Бердянск, Кирилловка и Коблево - от 800 грн до 1,5 тыс. грн.

До этого мы сообщали, на пляже в Аркадии горел отель Portofino.

На кадрах, видно, как столб черного дыма вздымается в небо. Судя по фото, пожар охватил последний или предпоследний этаж современного здания.

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