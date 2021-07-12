В разгар курортного сезона в Одессе городские пляжи переполнены людьми
Отдыхающих настолько много, что тяжело пройти к морю или шезлонгу.
Красноречивые кадры показал местный Telegram-канал "Новости Одесса".
На видео показан пляж Ланжерон в воскресенье, 11 июля.
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"Очень «комфортный» морской отдых в Одессе", - говорится в публикации.
На кадрах можно увидеть огромное количество загорающих, а также купающихся в море людей.
"Аншлаг на курорте Одессы. "Пляж Ланжерон", - говорит женщина за кадром.
По последним данным, Одесса стала самым дорогим и популярным украинским курортом.
На втором месте - курорты в Западной Украине, а на третьем - курорты Херсонщины.
Номер на двоих в Одессе обойдется в 2-3 тыс грн, но есть и варианты от 5 до 7 тыс. Железный Порт дешевле - около 1000 грн. Затока, Бердянск, Кирилловка и Коблево - от 800 грн до 1,5 тыс. грн.
До этого мы сообщали, на пляже в Аркадии горел отель Portofino.
На кадрах, видно, как столб черного дыма вздымается в небо. Судя по фото, пожар охватил последний или предпоследний этаж современного здания.
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