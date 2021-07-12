Черный дым над одесской Пересыпью не на шутку встревожил местный жителей
Они наперебой стали размещать видеозаписи в соцсетях, как в небо вздымаются столбы едкого дыма, передает Politeka.net (чтобы просмотреть - скролльте страницу до конца)
Немного позже спасатели объяснили, что же произошло на самом деле.
Дело все в том, что на открытой площадке в переулке Павла Кравцова случилось возгорание автомобильных шин.
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Сотрудникам ГСЧС понадобилось около получаса, чтобы ликвидировать огонь, который охватил 25 квадратных метров.
Предполагаемая причина пожара — неосторожное обращение с огнем неустановленным лицом. От ГСЧС привлекались две единицы техники и 10 человек личного состава.
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