В Одессе загорелся завод

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Одесской области.

Утром 7 июля на территории завода Стальканат в Одессе произошел пожар - загорелась масляная ванна.

Возгорание произошло на втором этаже 3-этажного производственного цеха по изготовлению стального каната.

Из-за сильной задымленности спасатели работали в специальных аппаратах. Площадь возгорания составила 10 квадратов.

К счастью, никто не пострадал.

Причина пожара и ущерб устанавливаются.

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Кадры происшествия выложили очевидцы

Так, рано утром на улице Богдана Хмельницкого, 98 загорелся торговый павильон, в котором готовят и продают шаурму.

Прибывшие спасатели оперативно ликвидировали пожар.

На кадрах видно, что огнем повреждена кухня и элементы крыши. Спасателям удалось предотвратить распространение огня на жилую часть одноэтажного здания. Об этом уточнили в пресс-службе ГСЧС.

Погибших и пострадавших нет. Причина возгорания, а также размер нанесенного ущерба устанавливаются.

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