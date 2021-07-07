В Одессе загорелся завод
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Одесской области.
Утром 7 июля на территории завода Стальканат в Одессе произошел пожар - загорелась масляная ванна.
Возгорание произошло на втором этаже 3-этажного производственного цеха по изготовлению стального каната.
Невестка Пугачевой в мокром платье в облипку соблазнительно вышла из бассейна: "Замуж еще раз хочет"
Платить за отопление авансом, украинцев предупредили о коммунальном новшестве: «В платежках за июнь…»
Козловский сменил профессию ради "любимца" Тины Кароль, набор впечатляет: "Это для страсти..."
Трагедия на железной дороге, очевидцы рассказали, как погиб подросток: "Шел взять коту корм и..."
Внезапно оборвалась жизнь известного украинца, первые подробности: был еще совсем молодым
Из-за сильной задымленности спасатели работали в специальных аппаратах. Площадь возгорания составила 10 квадратов.
К счастью, никто не пострадал.
Причина пожара и ущерб устанавливаются.
Напонмим, в Одессе на Молдаванке горела торговая точка по приготовлению шаурмы
Кадры происшествия выложили очевидцы
Так, рано утром на улице Богдана Хмельницкого, 98 загорелся торговый павильон, в котором готовят и продают шаурму.
Прибывшие спасатели оперативно ликвидировали пожар.
На кадрах видно, что огнем повреждена кухня и элементы крыши. Спасателям удалось предотвратить распространение огня на жилую часть одноэтажного здания. Об этом уточнили в пресс-службе ГСЧС.
Погибших и пострадавших нет. Причина возгорания, а также размер нанесенного ущерба устанавливаются.
К слову, что туристов предупредили о новых опасностях пляжного отдыха в Затоке: подробности
Также Politeka писала, что пожар уничтожил крышу дома в центре Одессы: последствия показали с высоты
Как Politeka сообщала, что пожар вспыхнул на базе отдыха под Одессой: видео ЧП.