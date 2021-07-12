Новая неделя встретит Одессу жарой и дождями с градом

С новым прогнозом погоды на неделю жителей ознакомили в Гидрометцентре Черного и Азовского морей, передает Politeka.net.

В середине лета жара в Одессе только набирает обороты, однако локально пройдут грозовые дожди с градом.

По прогнозам синоптиков, в понедельник 12 июля ожидается переменная облачность. Утром температура воздуха составит от +19 до +22 градусов тепла, ближе к обеду отметка на термометре поднимется до +32.

В этот день не исключаются осадки - небольшой дождь с грозой пройдет местами.

Ветер обещают северо-восточный, со скоростью 7-12 м/с.

Море в понедельник будет теплым — температура морской воды составит 22-23°С.

Во вторник и среду в Одессе будет наблюдаться переменная облачность. Эти два дня будут самыми дождливыми, возможен град и шквальный ветер.

Ветер северо-восточный, с порывами до 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью будет колебаться от 17 до 22 °С тепла, днем будет около 27-32 °С выше нуля.

В четверг, по данным метеорологов, жара начнет усиливаться. Температурные показали взлетят до +34 градусов. Небо будет солнечным, а ветер сменных направлений, 5-10 метров в секунду.

В пятницу небо над городом по-прежнему будет ясным. Осадков не предвидится. Температура воздуха останется прежней. Слабый ветер снова начнет дуть с востока.

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