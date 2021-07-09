На выходных в Одессу придет изнуряющая жара
Солнце начнет припекать так сильно, что спрятаться от него будет просто невозможно. Температура стремительно поползет вверх, достигнув +32 градусов. Об передает Politeka.net со ссылкой на Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
По прогнозам синоптиков, в субботу, 10 июля в Одессе весь день будет держаться ясная погода. Без осадков.
Ветер северо-восточный, 7-12 метров в секунду. Температура ночью +18+21 градус, днем воздух прогреется и достиг отметки +31.
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В воскресенье, 11 июля в этот день на небе не будет ни облачка. Без осадков.
Ветер северный, 9-14 метров в секунду. Температура ночью составит +16+21 градусов, днем +27+32.
Температура морской воды составит +22+23 градуса.
Отметим, что жаркую и бездождевую погоду будет обеспечивать антициклон, который сохранит свое влияние над Одессой в течении нескольких дней.
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