В Одессе показали запущенное состояние общественных туалетов на побережье
Кадры, которые многих повергнут в шок, обнародовали в телеграм-канале «Одесса-Инфо», передает Politeka.net.
Так, туристов встречают грязные полуразваленные общественные туалеты, построенные еще в советское время.
Такая ситуация наблюдается от 10 до 16-й ст. Большого Фонтана.
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Естественно, такие уборные большинство пляжников предпочитает обходить стороной. Люди вынуждены справлять нужду в море, у деревьев, в кустах или в других таких местах. Особенно это касается отдыхающих с детьми.
Стоит сказать, что городская власть уже планирует поставить в этих районах новые туалеты. Стоимость каждого свыше 300 тыс. грн. Вход будет платный – 7 гривен с человека.
Ранее мы сообщали, в городе Черноморске Одесской области отдыхающим запрещено купаться в море.
На пляже вывесили красный флаг, который свидетельствует о запрете в связи с загрязнением морской воды фекалиями.
Напомним, что у берегов Одессы затонула яхта, капитана достали из воды: кадры ЧП
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