У берегов Одессы перевернулась яхта
ЧП произошло в море возле пляжа Ланжерон.
Как сообщили в Департамент муниципальной безопасности, капитан одной из яхт-участниц регаты «Кубок портов Черного моря» не справился с управлением и парусник перевернулся.
На помощь со спасательной станции выдвинулся экипаж. В итоге капитана достали из воды на спасательный бриг, а поврежденную яхту отбуксировали в район спасательной станции.
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Все детали и обстоятельства события предстоит выяснить, в том числе и организаторам гонки.
А тем ременем синоптики снова объявили штормовое предупреждение по Одессе и области.
По их прогнозам, 5 июля регион накроет ливнем с грозой.
Весь день в Одессе будет идти дождь, а вечером город накроет сильный ливень. Возможен град. Предполагается, что за сутки может выпасть до 25-35 миллиметров осадков. Интенсивность дождя будет меняться в течение всего дня.
Ветер северо-западный, 9-14 метров в секунду. Температура ночью составит 18-20 градусов, днем 25-27 градусов. Температура морской воды должна быть не ниже 21-22 градусов.
Напомним, что мощный ливень обрушился на Одессу, улицы "утопают" в воде: видео последствий
Еще Politeka писала, что стихия будет трепать Одессу целых три дня: объявлено штормовое предупреждение
Также Politeka сообщала, что на Одесчине возникла угроза прорыва дамбы из-за обильных дождей.