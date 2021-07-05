У берегов Одессы перевернулась яхта

ЧП произошло в море возле пляжа Ланжерон.

Как сообщили в Департамент муниципальной безопасности, капитан одной из яхт-участниц регаты «Кубок портов Черного моря» не справился с управлением и парусник перевернулся.

На помощь со спасательной станции выдвинулся экипаж. В итоге капитана достали из воды на спасательный бриг, а поврежденную яхту отбуксировали в район спасательной станции.

Все детали и обстоятельства события предстоит выяснить, в том числе и организаторам гонки.

А тем ременем синоптики снова объявили штормовое предупреждение по Одессе и области.

По их прогнозам, 5 июля регион накроет ливнем с грозой.

Весь день в Одессе будет идти дождь, а вечером город накроет сильный ливень. Возможен град. Предполагается, что за сутки может выпасть до 25-35 миллиметров осадков. Интенсивность дождя будет меняться в течение всего дня.

Ветер северо-западный, 9-14 метров в секунду. Температура ночью составит 18-20 градусов, днем 25-27 градусов. Температура морской воды должна быть не ниже 21-22 градусов.

Напомним, что мощный ливень обрушился на Одессу, улицы "утопают" в воде: видео последствий

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