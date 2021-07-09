Поведение туристов возмутило пассажиров одесской маршрутки, завязался конфликт, который чуть не перерос в драку
Июль в Одессе — пик туристического сезона. Одесситы — народ гостеприимный и даже не очень конфликтный, но иногда, глядя на экипировку и поведение туристов, хочется напомнить им, что они все-таки в гостях.
Так, в переполненную 121 маршрутку зашла парочка, которая ехала, по всей видимости, на пляж. Мужчина был одет в плавки-шорты, а молодая женщина была в купальнике. Об этом сообщает телеграм-канал «Одесса-Инфо», передает Politeka.net
«Вот так нынче молодёжь ездит..🤷🏻♀️🤷🏻♀️🤷🏻♀️ совести совсем ноль. 📍Лузановка-Заболотного , 121 маршрутка. В маршрутке дети, пожилые люди , стыд и срам 🙈», - говорится в публикации.
Софию Ротару без макияжа и ретуши не узнали преданные поклонники: "Годы все-таки берут свое"
Влад Яма рассекретил, чем кормят звезд "1+1" в столовой и сколько это стоит: неожиданные кадры
Новый триумф "Go_A", Катя Павленко заткнула за пояс Каменских и Maruv: "NK, до свидания"
Стихия накрыла украинский курорт, первая линия моря посреди города: кадры с места
Тине Кароль и Горбунову нашли "замену" в новом сезоне "Танців з зірками": "Очень жду"
Пассажиры не стали терпеть и принялись высказывать свое недовольство. Люди стали делать замечание парочке, на что девушка в купальнике стала огрызаться. Словесный конфликт едва не завершился дракой.
«Выходи, ответь за свою жену или кто она тебе такая», - говорит один из пассажиров.
«Только тронь, сильно умный на словах», - отвечала ему девушка в купальнике.
«Вы приезжаете сюда и качаете здесь свои права», - возмутилась одна из пассажирок.
Одесситы пытались объяснить парочке, что в таком виде ездить нельзя в общественном транспорте. Завершилось всё тем, что туристы вышли на своей остановке.
Напомним, что что масштабный Крестный ход парализовал Одессу: обнародовано видео
Еще Politeka писала, что двух девушек застукали за нехороших занятием в Стамбульском парке, видео: прямо на лавочке
Также Politeka сообщала, что туристов предупредили о новых опасностях пляжного отдыха в Затоке: подробности