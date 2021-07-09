Поведение туристов возмутило пассажиров одесской маршрутки, завязался конфликт, который чуть не перерос в драку

Июль в Одессе — пик туристического сезона. Одесситы — народ гостеприимный и даже не очень конфликтный, но иногда, глядя на экипировку и поведение туристов, хочется напомнить им, что они все-таки в гостях.

Так, в переполненную 121 маршрутку зашла парочка, которая ехала, по всей видимости, на пляж. Мужчина был одет в плавки-шорты, а молодая женщина была в купальнике. Об этом сообщает телеграм-канал «Одесса-Инфо», передает Politeka.net

«Вот так нынче молодёжь ездит..🤷🏻‍♀️🤷🏻‍♀️🤷🏻‍♀️ совести совсем ноль. 📍Лузановка-Заболотного , 121 маршрутка. В маршрутке дети, пожилые люди , стыд и срам 🙈», - говорится в публикации.

Пассажиры не стали терпеть и принялись высказывать свое недовольство. Люди стали делать замечание парочке, на что девушка в купальнике стала огрызаться. Словесный конфликт едва не завершился дракой.

«Выходи, ответь за свою жену или кто она тебе такая», - говорит один из пассажиров.

«Только тронь, сильно умный на словах», - отвечала ему девушка в купальнике.

«Вы приезжаете сюда и качаете здесь свои права», - возмутилась одна из пассажирок.

Одесситы пытались объяснить парочке, что в таком виде ездить нельзя в общественном транспорте. Завершилось всё тем, что туристы вышли на своей остановке.

Напомним, что что масштабный Крестный ход парализовал Одессу: обнародовано видео

Еще Politeka писала, что двух девушек застукали за нехороших занятием в Стамбульском парке, видео: прямо на лавочке

Также Politeka сообщала, что туристов предупредили о новых опасностях пляжного отдыха в Затоке: подробности