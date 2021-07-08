Общественные пространства в центре Одессы продолжают страдать от вандалов
На этот раз досталось скамейкам. Их разрисовали две молодые девушки. Видео показали в Департаменте муниципальной безопасности, передает Politeka.net(чтобы просмотреть, скролльте страницу до конца)
Вечером 7 июля во время патрулирования Стамбульского парка сотрудники Муниципальной стражи заметили девочек, которые разрисовывали лавочку.
После беседы со стражами, хулиганки все вымыли.
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«Может надо было еще пару скамеек помыть, чтоб запомнилось?», - комментируют увиденное в сети.
Не так давно мы сообщали, в Одессе неизвестные злоумышленники разрисовали памятник казацкому атаману Антону Головатому, который расположен в Старобазарном сквере.
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