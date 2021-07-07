В Одесской области продолжают бороться с последствиями непогоды

Спасатели Одесской области продолжают оказывать помощь населению.

Так, например, в городе Подольск работники ГСЧС с использованием мотопомпы откачали дождевую воду из подтопленного жилого дома.

Проведены работы и в городе Березовка - там также откачали воду из подтопленного двора в частном домохозяйстве.

Спасатели продолжают бороться с последствиями непогоды для нормальных условий жизни жителей.

К слову, туристов на украински курортах атаковали мерзкие "гады"

Так, популярный пляж Приморска, это песчаная полоса косы Обиточная, отделяющая лиман от Азовского моря облюбовали змеи. Лиман буквально кишит "гадами.

Местные жители рассказали , что змеи обитают в камышах, в лимане, когда он сильно прогревается, то гады ползут в море, где охотятся на мелкую рыбу.

Кроме того, нашествие морских блох не дают отдыхать в Азовском в Черном море. Из-за них на коже появляются красные пятна, а даже волдыри.