В Одесской области продолжают бороться с последствиями непогоды
Спасатели Одесской области продолжают оказывать помощь населению.
Так, например, в городе Подольск работники ГСЧС с использованием мотопомпы откачали дождевую воду из подтопленного жилого дома.
Проведены работы и в городе Березовка - там также откачали воду из подтопленного двора в частном домохозяйстве.
Спасатели продолжают бороться с последствиями непогоды для нормальных условий жизни жителей.
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К слову, туристов на украински курортах атаковали мерзкие "гады"
Так, популярный пляж Приморска, это песчаная полоса косы Обиточная, отделяющая лиман от Азовского моря облюбовали змеи. Лиман буквально кишит "гадами.
Местные жители рассказали , что змеи обитают в камышах, в лимане, когда он сильно прогревается, то гады ползут в море, где охотятся на мелкую рыбу.
Кроме того, нашествие морских блох не дают отдыхать в Азовском в Черном море. Из-за них на коже появляются красные пятна, а даже волдыри.
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