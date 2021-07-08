На зміну циклону прийде антициклон Cornelieke і на одеських курортах стане спекотно

Безхмарне небо і по-справжньому спекотна погода спостерігатиметься сьогодні весь день у четвер, 8 липня, передає Politeka.net.

Як повідомили в Гідрометцентрі Чорного і Азовського морів, сьогоднішній день ідеально підійде для пляжного відпочинку.

Температура повітря коливатиметься в межах від 20 до 28 градусів вище нуля, а температура води в Чорному морі становитиме 22,6 градусів. Саме її синоптики вважають оптимальною для тривалих купань.

Вітер буде помірний, східного напрямку Східний, до 5 м / с.

Море почне заспокоюватися. Хвилі до вечора опустяться до 0,2 метра у висоту.

Не так давно ми писали, що деякі пляжі в Одеській області виявилися неготовими до туристичного сезону.

З 28 червня по 4 липня на 22 пляжах Одеси та області відібрали 106 зразків морської води. А саме 93 проби на санітарно-мікробіологічні показники та 13 на санітарно-хімічні.

З узятих проб дві за санітарно-мікробіологічними показниками не відповідали гігієнічним вимогам.

Зокрема, фахівці не рекомендують купатися на пляжах в районах Центральний і Сонячний в Затоці.

Нагадаємо, що туристів попередили про нові небезпеки пляжного відпочинку в Затоці: подробиці

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