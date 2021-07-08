На смену циклону придет антициклон Cornelieke и на одесских курортах станет жарко
Безоблачное небо и по-настоящему жаркая погода будет наблюдаться сегодня весь день в четверг, 8 июля, передает Politeka.net.
Как сообщили в Гидрометцентре Черного и Азовского морей, сегодняшний день идеально подойдет для пляжного отдыха.
Невестка Пугачевой в мокром платье в облипку соблазнительно вышла из бассейна: "Замуж еще раз хочет"
Фигура Кароль в колготах и черном боди вызвала недоумение: "Тина в своем теле, без фотошопа"
40-летняя внучка Чапкиса в крохотном купальнике ошеломила идеальным прессом: "Превосходно, как гол Кьезы"
Украинское село ушло под воду, люди живут как в Венеции: кадры катастрофы
Дан Балан в рваных джинсах оказался с Кароль на одном диванчике: "Ты только со мной..."
Температура воздуха будет колебаться в пределах от 20 до 28 градусов выше нуля, а температура воды в Черном море составит 22,6 градусов. Именно ее синоптики считают оптимальной для длительных купаний.
Ветер будет умеренный, восточного направления восточный, до 5 м/с.
Море начнет успокаиваться. Волны к вечеру опустятся до 0,2 метра в высоту.
Не так давно мы писали, что некоторые пляжи в Одесской области оказались неготовы к туристическому сезоны.
С 28 июня по 4 июля на 22 пляжах Одессы и области отобрали 106 образцов морской воды. А именно 93 пробы на санитарно-микробиологические показатели и 13 на санитарно-химические.
Из взятых проб две по санитарно-микробиологическим показателям не соответствовали гигиеническим требованиям.
В частности, специалисты не рекомендуют купаться на пляжах в районах Центральный и Солнечный в Затоке.
Напомним, что туристов предупредили о новых опасностях пляжного отдыха в Затоке: подробности
Еще Politeka писала, что туристам показали запущенные туалеты на одесских пляжах: лучше обходить стороной
Также Politeka сообщала, что в Аркадии отодвинули шезлонги после визита одесских активистов: кадры перемен