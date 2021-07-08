На смену циклону придет антициклон Cornelieke и на одесских курортах станет жарко

Безоблачное небо и по-настоящему жаркая погода будет наблюдаться сегодня весь день в четверг, 8 июля, передает Politeka.net.

Как сообщили в Гидрометцентре Черного и Азовского морей, сегодняшний день идеально подойдет для пляжного отдыха.

Температура воздуха будет колебаться в пределах от 20 до 28 градусов выше нуля, а температура воды в Черном море составит 22,6 градусов. Именно ее синоптики считают оптимальной для длительных купаний.

Ветер будет умеренный, восточного направления восточный, до 5 м/с.

Море начнет успокаиваться. Волны к вечеру опустятся до 0,2 метра в высоту.

Не так давно мы писали, что некоторые пляжи в Одесской области оказались неготовы к туристическому сезоны.

С 28 июня по 4 июля на 22 пляжах Одессы и области отобрали 106 образцов морской воды. А именно 93 пробы на санитарно-микробиологические показатели и 13 на санитарно-химические.

Из взятых проб две по санитарно-микробиологическим показателям не соответствовали гигиеническим требованиям.

В частности, специалисты не рекомендуют купаться на пляжах в районах Центральный и Солнечный в Затоке.

Напомним, что туристов предупредили о новых опасностях пляжного отдыха в Затоке: подробности

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