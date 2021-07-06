В Аркадии возле клуба «Ибица» пляж стал более доступен для всех желающих после того, как туда пришли активисты
Так, администрация клуба совсем потеряла совесть и заставила платными топчанами почти весь пляж до самой воды. По всей видимости там посчитали, что это их собственность, и заставили не 30% пляжа, как им положено по закону, а всю зону отдыха целиком.
Двое активных одесситов Катерина и Станислав Маденс не стали бездействовать и мириться с несусветной наглостью, они пришли и задали вопрос администрации клуба, «с какого перепуга они отжали пляж».
Также активисты пошли в отделение полиции в Аркадии и написали заявление. Перемены не заставили себя долго ждать.
Как видно на первом фото, множество платных лежаков пустует, при этом люди на постилках теснятся у самой воды.
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На следующий день, 5 июля, активисты снова посетили пляж "Ибицы". Проверили документы. И увидели перемены. Администрация все же передвинула часть шезлонгов, еще часть вообще убрали с пляжа.
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