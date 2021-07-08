В Одессе образовались гигантские пробки на дорогах
Причиной этому стал Крестный ход, который устроили представители Московского патриархата. Видео обнародовали местные СМИ, передает Politeka.net (чтобы просмотреть, скролльте страницу до конца)
В Одесской епархии УПЦ МП говорят, что православные прихожане идут в село Мариновка. Там расположен Свято-Покровский скит. Вышли верующие из храма Владимирской иконы Божией Матери на Добровольского в 6 утра.
Кроме того, в епархии сообщили, что религиозное мероприятие продлится несколько дней. Для паломников уже организовали палаточный городок, в котором они смогут провести ночь.
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На кадрах видно, как тысячи православных прихожан двигаются по проезжей части Объездной дороги из-за чего, образовался настоящий транспортный коллапс.
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