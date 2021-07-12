В Одессе горит элитная гостиница на берегу Черного моря

О пожаре сообщают местные телеграм-каналы, передает Politeka.net .

Днем 12 июля в Аркадии случилось мощное возгорание в отеле Portofino.

На кадрах, видно, как столб черного дыма вздымается в небо. Судя по фото, пожар охватил последний или предпоследний этаж современного здания.

Толпы отдыхающих собрались поглазеть на пожар в гостинице.

На месте происшествия работают спасатели. Впрочем, по словам очевидцев, огонь локализовали быстро.

Что стало причиной возгорания - пока не известно.

В пресс-службе ГСЧС не комментируют происходящее. Подробности будут позже.

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